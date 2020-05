Viele Gäste tummeln sich am Freitag in der Therme Aqualux, für das Wochenende ist man bereits gut gebucht. Verhalten die Nachfrage nach Hotelzimmern.

Thermendirektor Hans Christian Schautzer mit den ersten Gästen © Sarah Ruckhofer

Es ist ein Neustart, der von Normalität dennoch weit entfernt ist: Mit 29. Mai haben auch in der Region unter anderem Fitnessstudios, Hotels, Campingplätze, Schwimmbäder und die Therme wieder aufgesperrt. Die Nachfrage nach den Angeboten ist unterschiedlich, wie ein Rundruf in der Region zeigt. "Bei uns kommen nur verhalten Anfragen herein", so Dagmar Lercher vom gleichnamigen Hotel in Murau. "Leider spielt das Wetter zu Pfingsten nicht mit." Überlicherweise nächtigen viele Radfahrer, Wanderer, Motorradfahrer und Golfer im Familienbetrieb. Durch Großveranstaltungen wie das Bierstadtfest, Formel 1 oder MotoGP sowie Buchungen von Gruppen aus Deutschland hätte man einen guten Sommer vor sich gehabt. "Das fällt nun alles aus", seufzt die Unternehmerin. "Wir haben insgesamt sechs Buchungen bisher."