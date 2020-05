Facebook

© Diesel Kinos/Picwish-Fotodesign

"Jetzt ist es ganz schnell gegangen", heißt es in einer Aussendung der steirischen Kette "Diesel Kinos", die österreichweit neun Kinos betreibt, fünf davon in der Steiermark (Fohnsdorf, Kapfenberg, Gleisdorf, Lieboch, Leibnitz sowie Oberwart, gleich hinter der burgenländischen Grenze) Mit der heutigen Verordnung des Sozialministeriums wurde die Möglichkeit geschaffen, dass Kinos wieder ab 29. Mai 2020 den Betrieb aufnehmen dürfen - nach langer Durststrecke seit März freue man sich, "nun ankündigen zu können, dass der Kinobetrieb in allen neun österreichischen Betrieben ab Freitag, 29.5. wieder gestartet wird." Das Kinoprogramm für die kommenden Tage und die Folgewoche wird zurzeit vorbereitet und wird in Kürze auf der Website www.dieselkino.at zur Verfügung stehen.