Ob der "Maxlauner" den Gästen heuer Glück bringen kann, steht noch nicht fest. Ob der Maxlaunmarkt stattfinden kann, wird erst entschieden © Kevin Geissler

Abseits von Großevents auf dem Red-Bull-Ring ist der Maxlaunmarkt in der Region die publikumsträchtigste Veranstaltung des Jahres. Drängen sich doch jährlich am 2. Oktoberwochenende bis zu 80.000 Besucher in das 600-Einwohner-Dorf Niederwölz.

Veranstalter ist die Gemeinde, und dort zerbricht man sich den Kopf, ob man angesichts der Coronakrise alle Vorbereitungen treffen soll. „Mein Stichtag für die Entscheidung ist der 15. August“, will sich Bürgermeister Albert Brunner noch Zeit lassen. So lange zu warten könne man sich leisten, denn: „Die Verträge mit unseren Partnern sind so gestaltet, dass bei einer späten Absage keine zusätzlichen Kosten entstehen.“