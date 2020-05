Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Hannes Dolleschall (rechts) und Stadtmarketing-Chef Heinz Mitteregger © Michaela Egger

Unterschiedliche Ideen, wie der Judenburger Handel unterstützt werden kann, wollen in der Corona-Krise Stadtmarketing und Stadt umsetzen. Vorgestellt wurden die Maßnahmen am 8. Mai bei einer Pressekonferenz im Stadtturm. "Es tut gut, den Menschen wieder gegenüberzusitzen", so Bürgermeister Hannes Dolleschall.