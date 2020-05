Facebook

Das Team in Judenburg: Sarah Ruckhofer, Raphael Ofner, Michaela Egger, Andrea Burböck, Josef Fröhlich, Nadine Propst, Manuela Hobelleitner, Gabriele Riedl. Das Bild entstand vor der Krise © Wolfgang Spekner

Um ihre Kunden und ihre Mitarbeiter in der Coronakrise zu schützen, hielt die Kleine Zeitung in den vergangenen Wochen ihre insgesamt neun Regionalbüros in den steirischen Bezirken geschlossen. Für Anliegen unserer großen Leserfamilie waren Mitarbeiter aber in allen Bereichen durchgehend telefonisch erreichbar.



Am Montag, 11. Mai, sperren wir unsere Regionalbüros wieder auf – vorerst mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr stehen in Judenburg (Burggasse 61) unsere Sekretärinnen Andrea Burböck und Gabriele Riedl wieder persönlich zur Verfügung. Etwa für Informationen zu unseren Abo- und Vorteilsclub-Angeboten oder Unterstützung im Digitalbereich.

Die Steiermark-Card kann wieder zum Vorverkaufspreis gekauft werden, wir haben auch noch ein Kontingent von gratis Kinderkarten für Vorteilsclubmitglieder. Bücher und Magazine können im Büro erworben werden, zum Beispiel „Genau so geht Bio-Garten“ von Karl Ploberger oder die Kleine-Zeitung-Magazine zum Thema Weltkriege und Zweite Republik.



Wir freuen uns, wenn Sie uns besuchen und bitten Sie, Ihre Schutzmasken nicht zu vergessen.