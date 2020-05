Nach Vorbestellung Am Muttertag wird von regionalen Wirten "Picknick für Mama" geboten

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Sieben Wirte aus dem Bezirk Murtal haben gemeinsam die Aktion "Picknick für Mama" ins Leben gerufen. Nach Vorbestellung können die Speisen abgeholt und am Muttertag mit der Familie genossen werden.

Mütter sollen an ihrem Ehrentag nicht selbst kochen müssen, deswegen haben Wirte "Picknickaktion" gestartet © Anita Fössl

Am 10. Mai ist Muttertag. Und auch wenn die Corona-Maßnahmen gelockert wurden, haben die Wirte zu diesem Zeitpunkt noch geschlossen. Damit Mütter an ihrem Ehrentag nicht selbst am Herd stehen müssen, haben sich Wirte aus dem Bezirk Murtal zusammengetan und die Aktion "Picknick für Mama" ins Leben gerufen.



Bei den Wirten kann man ein Picknick vorbestellen und dann gemeinsam mit der Familie genießen. Es gibt eine bunte Auswahl: vom Backhendlpicknick über das Frühlingspicknick bis hin zu einer Jause.



Mit dabei sind: Prankherwirt (St. Marein-Feistritz), Hubertushof (Zeltweg), Gasthof Hubmann (Lobmingtal), Gaalerhof (Gaal), Teichwirt (Seckau), Waldschenke (Zeltweg) und der Hofladen Herk (Kobenz).