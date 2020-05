Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Seit ihrer Jugend beschäftigt sich Eva Tragner intensiv mit Kräutern und Pflanzenheilkunde. Sie experimentiert täglich, kreiert neue Rezepte und Produkte. 170 Rezepte stellt sie in ihrem neuen Buch vor.

Kräuterexpertin Eva Tragner hat ihr zweites Buch veröffentlicht © KK

Zweieinhalb Jahre Arbeit stecken in dem neuen Buch von Eva Tragner aus St. Margarethen bei Knittelfeld. "Meine grüne Hausapotheke. Kräuterrezepte einfach selbst gemacht" nennt sich das zweite Werk der zertifizierten Kräuterpädagogin, Grüne-Kosmetik-Pädagogin und diplomierten "FNL"-Kräuterexpertin.



Ihr Wissen eignete sich die 43-Jährige durch diverse Ausbildungen und tägliche Erfahrungen an. Diese sammelte sie schon früh, ist sie doch auf einem Bio-Bauernhof am Fuße des Zirbitzkogels aufgewachsen, mit Kräutern und der Pflanzenheilkunde beschäftigt sie sich seit ihrer Jugend.