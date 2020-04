Nach einem ähnlichen Vorfall im Murtal fand am Wochenende auch in St. Martin am Wöllmißberg (Bezirk Voitsberg) ein Züchter elf gerissene Schafe und einige verletzte Tiere. Der Landwirt vermutet die Tat eines Wolfes, eine DNA-Probe wurde genommen.

Elf Schafe verendeten, mehrere wurden verletzt © Privat

Ein trauriges Bild bot sich dem Voitsberger Schafzüchter Bernhard Tasotti am vergangenen Samstag, dem 25. April, als er seine Herde in Kleinwöllmiß in der Gemeinde St. Martin am Wöllmißberg aufsuchte. „Ich mache zwei Mal am Tag einen Kontrollgang. In der Früh habe ich die elf toten Schafe und Lämmer entdeckt“, schildert der Weststeirer, der Obmann des Steirischen Schaf- und Ziegenzuchtverbandes ist. Möglich ist der Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall eine Nacht davor im Bezirk Murtal.