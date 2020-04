Facebook

Arbeiten im Finale © KK

Eifrig gearbeitet wurde in Knittelfeld in den vergangenen Wochen an einer neuen Apotheke. Nun steht der Eröffnungstermin fest: Am Montag, 6. April, wird die Kolibri-Apotheke ihre Pforten öffnen. Konzessionärin ist Gabriele Schmid, als Geschäftspartner steht ihr Jürgen Zigart zur Seite.