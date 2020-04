Ab 4. April"Team Österreich Tafel" hat in Murau eine neue Ausgabestelle

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Lebensmittel werden künftig jeden Samstag in der Friedhofgasse ausgegeben. Corona-bedingt wird auch Zustellung angeboten.

Die Tafel wird vom Roten Kreuz in ganz Österreich organisiert, hier ein Bild aus Völkermarkt © Rotes Kreuz

Die "Team Österreich Tafel" wechselt in der Stadt Murau die Ausgabestelle: Ab 4. April werden die Lebensmittel in der Volksschule beziehungsweise der Neuen Mittelschule in der Friedhofgasse ausgegeben. Der Zugang überfolgt über den Hintereingang, nahe der Stiege zur Bundesstraße. Gleich bleibt der Zeitpunkt: Samstag von 18.30 bis 19.30 Uhr.