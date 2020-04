Kleine Zeitung +

Weiterer Steinschlag droht Familie darf nur noch das halbe Haus betreten

Nachdem am Sonntag (29. März) in Pusterwald Gesteinsbrocken auf die L 528 gestürzt sind, kann die teilweise Sperre der Straße am Donnerstag (2. April) aufgehoben werden. Neue Einschränkungen kommen jedoch für eine vierköpfige Familie hinzu.