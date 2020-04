Facebook

Offiziell im Ruhestand: Spielbergs Kulturamtsleiter Rudi Weißenbacher © Patrick Neves

Am 1. April hat sich Rudi Weißenbacher offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Der langjährige Kulturamtsleiter von Spielberg wird aber "so lange es geht und so lange es erwünscht ist, die Gemeinde weiterhin zu 100 Prozent unterstützen". Er wird also das Spielberger Kulturleben noch länger begleiten, denn Nachfolger gibt es noch keinen und seine Pensionierung fällt in eine schwierige Zeit.