Polizisten retteten eine Katze in Neumarkt in der Steiermark. Das Tier steckte mit dem Kopf in einer Futterdose fest und ließ sich nicht befreien.

Die Katze steckte mit dem Kopf in einer Dose fest und wurde von einer Polizeistreife gerettet © LPD

Aus einer misslichen Lage wurde am Montagvormittag eine Katze im Bezirk Murau befreit. Passanten hatten telefonisch bei der Polizeiinspektion Neumarkt Anzeige erstattet, dass eine Katze mit dem Schädel in einer Futterdose feststecke und sich nicht befreien lasse. Eine Polizeistreife der PI Neumarkt rückte zur Rettung in die Nähe einer Müllsammelstelle an. Vorsorglich nahmen sie bereits eine Blechschere mit und fanden gegen 9.20 Uhr die Katze, die auf einem Holzstoß hockte.