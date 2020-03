In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

© (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Mit 75 neuen Covid-19-Fällen steht der Zähler in der Steiermark bereits auf 297. Der Donnerstag war damit jener Tag, an dem die Kurve am stärksten gestiegen ist - mit Abstand. An den Vortagen schwankte die Zahl der bestätigten neuen Fälle zwischen 30 und 40. In Österreich ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen am Donnerstag auf über 2.000 gestiegen.