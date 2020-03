Aktuelle Fallzahlen, Eklat um einen Gastwirt und Co.: Auch am Montag (16. März) beschäftigt der Coronavirus die Region Murau-Murtal. In unserem Live-Artikel halten wir Sie auf dem Laufenden.

In Judenburg darf nun gratis geparkt werden © Michaela Egger

17.11 Uhr: Kindergärten (fast) leer

Ähnlich wie an den Schulen mussten am Montag auch in den regionalen Kindergärten kaum junge Murtaler und Murauer betreut werden. In der Stadtgemeinde Knittelfeld war es ein, in Murau drei Kinder. "In Judenburg waren ungefähr so viele Kinder wie Betreuer anwesend", schildert Bürgermeister Hannes Dolleschall. In den nächsten Tagen werde sich das kaum ändern, erklären die Stadtchefs einhellig.