© APA/HELMUT FOHRINGER

Ob man an Rückenschmerzen leidet oder von grippalen Symptomen geplagt wird, ob die Impfungen der Kinder aufgefrischt werden müssen oder man sich in fortgeschrittenem Alter einer Gesundenuntersuchung unterzieht – in den unterschiedlichsten Lebenslagen sind Hausärzte kaum zu ersetzende Anlaufstellen.