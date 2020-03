Facebook

© APA/AFP/ANP/ROB ENGELAAR

Ein Grazer ist mit dem Coronavirus infiziert. Das wurde am Freitagnachmittag bestätigt. Der 1972 geborene Mann befindet sich laut dem Land Steiermark in häuslicher Quarantäne. Davor war bereits eine 60-jährige Frau aus Knittelfeld positiv auf Covid-19 getestet worden. Sie wird stationär an einem LKH behandelt. Es gibt nun sechs bestätigte Coronafälle in der Steiermark. Die Erhebungen und Abklärungen im Umfeld der Betroffenen sind laut dem Land im Laufen.