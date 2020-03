"Ain Dubai"Steirer war am Bau des höchsten Riesenrads der Welt beteiligt

Facebook

"Das war der schönste Arbeitsplatz der Welt" - Georg Melbinger über die Arbeit auf dem in Bau befindlichen "Ain Dubai" © KK (2)

Es war ein Projekt, wie es Georg Melbinger in seiner Laufbahn noch nie zuvor erlebt hatte. Seit 2011 ist der 39-jährige Gaaler, der eine Lehre als Maschinenmechaniker sowie eine Ausbildung an der HTL in Graz absolviert hat, am Judenburger Standort der SKF Sealing Solutions als Anwendungstechniker tätig. "Ich habe hier beruflich schon viele Erfahrungen sammeln dürfen", schildert er. "Aber dieser Auftrag war wirklich einzigartig."