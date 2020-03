Bluttat in Judenburg: Ein 37-Jähriger wurde mit Stichverletzungen tot aufgefunden. Polizisten nahmen 32-jährige Lebensgefährtin fest. Sie dürfte ihm die Stichwunden zugefügt haben, an denen der Mann wahrscheinlich verblutet ist.

In Murdorf passierte die Tat © Raphael Ofner

Schon wieder eine Bluttat in der Steiermark – die vierte im heurigen Jahr. Am Mittwochnachmittag, 4. März, wurde im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses in Judenburg ein 37-jähriger Mann tot aufgefunden. Der Mann hatte Stichverletzungen, der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.