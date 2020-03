Facebook

Auch die Situation in der Knittelfelder Innenstadt wird Thema der Diskussion sein © Sarah Ruckhofer

Am 22. März finden Gemeinderatswahlen statt, an diesem Tag werden die politischen Weichen neu gestellt. Auch in Knittelfeld, der größten Stadt in der Region: Doch wohin steuert die Eisenbahnerstadt und wie stellen sich die Politikerinnen und Politiker das Knittelfeld der Zukunft vor? Wie bewerten sie den relativ hohen Ausländeranteil, die Wohnungssituation oder die Innenstadt-Entwicklung?

Diesen und anderen Themen stellen sich am Dienstagabend, 3. März 2020, die Spitzenkandidaten der wahlwerbenden Parteien: Bürgermeister Harald Bergmann (SPÖ), Stadträtin Renate Pacher (KPÖ) und Stadtrat Rene Jäger (ÖVP). Für den erkrankten FPÖ-Vizebürgermeister Siegfried Oberweger springt Gemeinderat Dominik Modre ein. Mitdiskutieren wird auch Manfred Skoff von den Grünen, die aktuell nicht im Gemeinderat vertreten sind, aber wieder einziehen wollen. Derzeit hält die SPÖ sechzehn Mandate, die FPÖ sechs, die KPÖ fünf und die ÖVP vier. Ziel der Opposition ist die absolute Mehrheit der SPÖ zu brechen.

Moderiert wird die Veranstaltung von Kleine-Zeitung-Redakteur Josef Fröhlich. Doch nicht nur er wird den fünf Politikern Fragen stellen: Auch Fragen aus dem Publikum sind willkommen.