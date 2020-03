Erhaltung echter Volksmusik ist das Ziel des Vereines, der sein großes Jubiläum in der Zechnerhalle in Kobenz feiert.

Der SUMT-Vorstand: Lukas Neuhold, Karl Lenz, Maria Reumüller, Hannes Waltl, Andrea Anhofer, Franz Putz, Gerhard Potzmann © Kerstin Pichler

Die Zahlen sprechen für sich: Fast 30.000 Akteure waren bisher bei insgesamt 855 Veranstaltungen dabei. Die Rede ist vom "Steirischen Sänger- und Musikantentreffen", das für Freunde echter steirischer Volksmusik eine Marke von hohem Wert darstellt. Heuer feiert SUMT, so die Abkürzung, das 30-Jahr-Jubiläum mit einer großen Veranstaltung im Murtal - und zwar am 14. März in der Zechnerhalle in Kobenz. Dahin hat es Maria Reumüller aus Gaal nicht weit. Als Vorstandsmitglied des Vereines SUMT mischt die Sängerin vom Sunnberger Vierg'sang an vorderster Stelle bei der Organisation mit. Es soll auch ein Fest der Volkskultur werden, deshalb sind Fahnenschwinger, Schuhplattler und Goaßlschnalzer mit von der Partie.