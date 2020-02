Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Großübung auf dem Truppenübungsplatz Seetaler Alpe wird Ende September scharf geschossen © Bundesheer/Grebien

Es dauert noch ein paar Monate bis zum Tag Null, aber eine Übung derart großen Ausmaßes braucht eine lange Vorbereitung. Deshalb steckt Oberst Manfred Hofer, Kommandant des Truppenübungsplatzes Seetaler Alpe, gemeinsam mit österreichischen und deutschen Offizieren sowie zivilen Verantwortlichen schon in den Vorarbeiten für die militärische Großübung "Berglöwe", die zwischen 14. September und 2. Oktober 2020 in der Region stattfindet. Rund 1000 Soldaten der deutschen Bundeswehr werden anreisen und die Übung gemeinsam mit österreichischen Soldaten bestreiten. Insgesamt nehmen an der Übung rund 2000 Personen teil.