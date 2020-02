In Oberzeiring wurde der traditionelle Volksskitag des USC-St. Georgen ob Judenburg ausgetragen.

Kleine und große Teilnehmer © KK

Der USC-St. Georgen ob Judenburg veranstaltete seinen traditionellen Volksskitag in Oberzeiring am Haberinglift. 80 Teilnehmer, darunter 28 Kinder, waren am Start.