100.000 Kälber werden in der Steiermark im Jahr geboren. © Symbolbild Fotolia/countrypixel

"Dieser Bilder tun uns weh, genauso wie jedem Konsumenten“, sagt Matthias Bischof. „Das sind ja Lebewesen, denen wir uns mit Leidenschaft 365 Tage im Jahr widmen.“ Der Oberwölzer Milchbauer (25 Fleckviehkühe) und Obmann der 5700 steirischen Rinderzuchtbetriebe spricht dabei die in der Vorwoche vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) veröffentlichten Videos von Schächtungen im Libanon an. Auch drei Rinder aus Österreich wurden aufgefunden, die zuvor in Spanien gemästet worden waren.