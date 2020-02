Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Anhänger stürzte mit den Fässern über eine Böschung © FF Neumarkt

Mit einem angekuppelten Einachsanhäger, auf dem fünf Kunststofffässer mit jeweils rund 200 Liter Diesel geladen waren, war ein 41-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk St. Veit an der Glan (Kärnten) am Samstag gegen 9.40 Uhr auf der Friesacher Straße (B317) Richtung Neumarkt in der Steiermark unterwegs.