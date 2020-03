Interview"Manchen Leuten würde ich gerne ein Flugticket nach Afrika kaufen"

Der Judenburger Wolfgang Jannach (57) im Gespräch über seine zahlreichen Abenteuerreisen abseits aller Touristenpfade, Hyänen in der Dunkelheit und warum er die Nörglerei in der Heimat oft kaum ertragen kann.

Wolfgang Jannach bereiste noch vor wenigen Tagen Äthiopien. Im Bild mit seinem Reiseführer und einem bewaffneten Scout © Privat

Noch ist es dunkel in der Wildnis von Äthiopien. In den frühen Morgenstunden wandert Wolfgang Jannach gemeinsam mit einem bewaffneten Begleiter und einem Reiseführer in Richtung des Ras Daschän, dem höchsten Berg des Landes. Kaum ein Geräusch ist zu vernehmen. Dem Abenteuer-Urlauber steckt noch die Müdigkeit in den Gliedern. Doch plötzlich tauchen in der Dunkelheit rund um ihn herum Dutzende orange Punkte auf: die leuchtenden Augen von Hyänen. "Dann war ich hellwach."