Stefan Valent (3. von rechts) geht für die Simultania an den Start, ebenso Stefan Felfer – er war während des Fototermins gestern trainieren. Rechts Trainer Markus Kern, links Helmuth Ploschnitznigg © Sarah Ruckhofer

Stefan Valent ist schon vom Rennfieber gepackt: Wann immer es seine Zeit zulässt, trainiert der junge Unzmarkter mit seinem Coach Markus Kern. Am 1. März wird er in Obdach über die Skipiste sausen, der Riesentorlauf will gut vorbereitet sein. Valent ist einer von 20 Sportlern mit Beeinträchtigung, die beim Simultania-Integrations-Skirennen an den Start gehen werden. Das Rennen findet heuer zum dritten Mal statt, das erste Mal ist es allerdings ein offizieller „Special Olympics“-Wettbewerb. Teilnehmer von Einrichtungen aus der ganzen Steiermark werden erwartet, sie gehen jeweils mit einem Mitglied des Skiclubs Obdach an den eisigen Start.