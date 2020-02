Facebook

Sportliche Premiere in der Boxengasse der Rennstrecke © Sarah Ruckhofer

Völlig verwandelt präsentiert sich dieser Tag die Boxengasse am Spielberger Red-Bull-Ring: Wo sonst Verstappen, Vettel und Co. ihre Boliden parken, hält von 20. bis 23. Februar eine neue Trendsportart Einzug. "Kleine Zeitung Tennis in the Box" feierte am Donnerstag Premiere auf der steirischen Rennstrecke - und die hätte gelungener kaum sein können. Schon in aller Früh trainierten die ersten Teilnehmer in den Boxen, ab neun Uhr kam es dann zu heißen Wettkämpfen. 100 Mitarbeiter von Unternehmen aus der ganzen Steiermark traten bei der ausverkauften Firmenwertung gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es hochwertige Preise, diese werden allerdings unter allen Teilnehmern verlost, soll doch der Spaß beim "Padel-Tennis" im Vordergrund stehen.