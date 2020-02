Die Sonntagsmesse der Pfarre Zeltweg wurde am 16. Februar in ORF 2 und ZDF live übertragen – und ließ die Telefone heiß laufen.

Die Zeltweger Sonntagsmesse wurde im Fernsehen übertragen © Peter Haslebner

Auf großes Interesse stieß am Sonntag die Messe in der Pfarrkirche Zeltweg. Den Gottesdienst, der auf den Fernsehsendern ORF 2 und ZDF live übertragen wurde, verfolgten rund 800.000 Zuseher. „Es freut uns sehr, dass wir so viele Menschen erreichen konnten“, betont Pfarrer Gerhard Hatzmann.