Ausgelassene Stimmung Andreas Gabalier feierte Aftershowparty mit Fans am Red-Bull-Ring

Nicht nur das intime "Wohnzimmerkonzert" am Valentinstag begeisterte die Fans von Andreas Gabalier, auch die Aftershowparty hatte es in sich: Der Schlagerstar feierte in Spielberg inmitten seiner Fans.