Er managte Hotels rund um den Globus, gilt in der Branche als „Mr. Robinson“ und führte Hapag-Lloyd Cruises in ihr bestes Geschäftsjahr. Nun wurde der Obersteirer Karl J. Pojer in Deutschland zum „Hotelier des Jahres“ gekürt.

Der Fohnsdorfer Karl J. Pojer führte Hapag-Lloyd Cruises in ihr erfolgreichstes Jahr © Hapag-Lloyd Cruises / Martina Van Kann

Seine Hotels kommen weit herum – „eines ist gerade kurz vor Argentinien, das andere am Kap Hoorn, ein drittes in Neuseeland ...“ zählt Karl J. Pojer nur ein paar Beispiele auf. Der 66-Jährige ist CEO von Hapag-Lloyd Cruises, und wo die Flotte gerade unterwegs ist, verfolgt er von seinem Büro in Hamburg aus per Monitor.