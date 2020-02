Facebook

Übers Parken wird derzeit in Knittelfeld diskutiert © Sarah Ruckhofer

Eines ist offensichtlich: In der Knittelfelder Innenstadt findet man oft nur schwer einen Parkplatz, vor allem im Bereich zwischen Hauptplatz und Kapuzinerplatz sind die Parkflächen heiß begehrt. Eine Tatsache, an der sich viele Gewerbetreibenden stoßen, bleiben doch letztlich Kunden auf der Strecke. Nur: Wer ist schuld am Park-Dilemma? Für Bürgermeister Harald Bergmann ist klar, es sind - zumindest teilweise - die Mitarbeiter der Innenstadtbetriebe: "Viele Mitarbeiter stehen direkt vor dem Geschäft, und das den ganzen Tag lang." Daher hat die Gemeinde eine "Aktion scharf" gestartet: "Die Parkwächter sind angehalten, punktuell genau zu schauen, wer wo parkt." Das Ergebnis sei jetzt bereits eindeutig: "Die Hälfte der Parkplätze wird von Mitarbeitern belegt, das ist eigentlich grotesk."