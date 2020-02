''Wo i her kumm''Die Lauser veröffentlichen Single als Vorboten zum neuen Album

Die sechsköpfige Band will damit ein musikalisches Bekenntnis zu ihrer Heimat abgeben.

''Wo i her kumm''

Die Lauser © Peter Riedler

Unter dem Titel "Wo i her kumm" haben "Die Lauser" rund um Bandleader Andreas Hinker aus Sinabelkirchen eine neue Single veröffentlicht. Die Nummer ist ein Vorbote des neuen Albums der sechs Musiker, das heuer Ende April erscheinen soll - das vorige Album "Welcome to Austria" ist immerhin schon seit zwei Jahren auf dem Markt.