Erstlingswerk: Ebner und sein Buch „Kali Linux“ © Sarah Ruckhofer

Mit dem Titel dieses Werkes kann wohl kaum jemand etwas anfangen: „Einstieg in Kali Linux: Penetration Testing und Ethical Hacking mit Linux“ heißt das Erstlingswerk des Judenburger IT-Profis Jürgen Ebner. Tatsächlich richtet sich das soeben erschienene Buch aber an Laien. „Ich hätte mir in meinen Anfängen genau so ein Buch gewünscht“, erzählt Ebner. Es ist eine Schritt für Schritt Einführung in das Hacker-Betriebssystem schlechthin. „Aber es gut um ethisches, also gutes Hacken.“ Sprich: Die Benutzer dringen mit Erlaubnis in ein System vor – meist, um im eigenen Unternehmen Sicherheitslücken zu finden. Erhältlich ist das 370 Seiten-Buch ab sofort bei Amazon und im Fachhandel.