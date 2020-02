Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Reiter (M.) geht für die SPÖ Obdach als Spitzenkandidat in die Wahl © Johannes Mandl

Ein Comeback an der Parteispitze der ÖVP gibt es in Hohentauern für Ignaz Leitner. Er folgte als Parteiobmann Barbara Zandl nach, Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl am 22. März ist Gemeindekassier Josef Gruber. Er wird erstmals die Partei in eine Wahl führen.



Ebenfalls zum ersten Mal Spitzenkandidat ist Christian Wolf, ÖVP-Bürgermeister von Lobmingtal. Vor drei Jahren übernahm er das Amt von Heribert Bogensperger.



Während die ÖVP Obdach mit ihrem bewährten Team unter Bürgermeister Peter Bacher in die Wahl gehen wird, gibt es bei SPÖ und FPÖ neue Spitzenkandidaten. Die SPÖ wird von Christian Reiter angeführt, der Ende des Vorjahres das zweite Vizebürgermeisteramt von Josef Moitzi übernommen hat. Mit einer jungen Spitzenkandidatin, Manuela Moser, will die FPÖ Obdach viele Wähler ansprechen.



Ein klares Ziel vor Augen hat der freiheitliche Spitzenkandidat von Judenburg: Der zweite Vizebürgermeister Erich Koroschetz will „den Bürgermeister-Sessel erobern“. Hinter Koroschetz auf der Liste stehen Peter Schilling und Birgit Heim. Auf den Chefsessel will auch der zweite Vizebürgermeister von Knittelfeld, Siegfried Oberweger (FPÖ). Listenzweiter ist Dominik Modre, hinter ihm gereiht ist Sandro Fuchsbichler.