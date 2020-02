Facebook

Psychische Erkrankungen sind auf dem Vormarsch (Sujetbild) © stock.adobe.com

Das Thema trifft offenbar einen Nerv der Zeit: Der Bericht über den Judenburger Christoph Wasserbacher, der auf seinem Blog jederhatangst.de über psychische Erkrankungen schreibt, hat hohe Wellen geschlagen. „Ich hatte alleine am ersten Tag 4000 Aufrufe auf meinem Blog“, erzählt Wasserbacher. Dazu kommen unzählige private Nachrichten von Betroffenen, die Rat suchen. „Das Feedback war enorm positiv.“ Auch wenn es ihm selbst schon viel besser geht, will der 29-Jährige weiter wachrütteln: „Viele wissen nicht, wie sie mit Angststörungen umgehen sollen. Da will ich Tipps geben.“