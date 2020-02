Facebook

Harald Bergmann (rechts) und Herbert Katzmann © KK

Bei der letzten Sitzung des Gemeinderats Knittelfeld im Dezember sagte Bürgermeister Harald Bergmann, dass es eine Gesamtübersicht über Leerstand und Wohnungsbedarf in der Stadt braucht. Anlass war der Protest gegen ein Wohnprojekt für junge Familien in der Parkstraße: Anrainer sammelten Unterschriften gegen den Neubau. Die ÖVP forderte bei der Sitzung die Verbesserung des Grünflächenverbrauchs.



Am 5. Februar berichtete der Bürgermeister, dass nun ein „umfassendes Bild der Situation des Knittelfelder Wohnungsmarktes“ erstellt werden soll: „Wir wollen genau wissen, wie viele Wohnungen in Knittelfeld leer stehen, warum diese nicht bewohnt sind und wo Sanierungsbedarf besteht. Wir werden auch erheben, welche Wohnungen in Knittelfeld künftig benötigt werden.“



Dafür holt man die Wohnbauforscherin und Architektin Andrea Jany ins Boot. Noch heuer soll die Wohnbedarfsanalyse erstellt werden. Die Kosten werden sich auf rund 22.000 Euro belaufen. „Meines Wissens nach sind wir die Ersten in der Steiermark, die das umsetzen“, so Bergmann.



Das Projekt soll auch eine Hilfe für das Land Steiermark sein, damit „in Zukunft jene Wohnungen gefördert werden, die tatsächlich benötigt werden“.



Der Bau in der Parkstraße wird indes vorerst auf Eis gelegt und soll später auf Basis der Analyse (wie künftig alle Wohnbauprojekte) bewertet werden. „Für uns als Bauträger ist es erfreulich, wenn uns die Stadt exakt sagen kann, welcher Bedarf gegeben ist und welche Wohnungen aktuell benötigt werden“, so Herbert Katzmann, Geschäftsführer der OWG Knittelfeld.