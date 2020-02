Zu dramatischen Szenen kam es am Mittwoch (5. Februar) an der B 96 zwischen Murau und Ranten. Ein Pkw-Lenker aus Schöder geriet mit seinem Fahrzeug von der schneeglatten Fahrbahn ab und landete (auf dem Dach liegend) im Rantenbach.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fahrzeugbergung an der B 96 zwischen Murau und Ranten © FF Ranten

Ein aus Schöder stammender Pkw-Lenker war am Mittwoch (5. Februar) auf der Murtalstraße (B 96) von Murau kommend in Richtung Ranten unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug von der schneeglatten Straße ab. Der Pkw stürzte in Folge in den Rantenbach und blieb dort auf dem eingedrückten Dach liegen.