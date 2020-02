Im Bereich des Schulzentrums Knittelfeld wurde ein neuer Kreisverkehr errichtet, am 4. Februar lud man zur Eröffnung.

Eröffnung des neuen Kreisverkehrs vor dem Schulzentrum © Corinna Wöhry

Ein neuer Kreisverkehr wurde am 4. Februar in Knittelfeld von Bürgermeister Harald Bergmann eröffnet. Errichtet wurde der Verkehrsknoten im Bereich Franz-Leitner-Straße und Ferdinand-Porsche-Gasse. "Damit soll der Verkehr beruhigt und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer, vor allem der Fußgänger, erhöht werden", so Sicherheitsreferent Klaus Wallner.