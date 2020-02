Facebook

Netzwerk-Administrator Karl Wiegisser, Thomas Feier, Hans Köstner und Freddy Wascher © Sarah Ruckhofer

Egal ob Projekt Spielberg, Airpower oder Tour de Mur: Bei touristischen Großveranstaltungen ist Hans Köstner nicht weit. Der umtriebige Murtaler ist Ideengeber und Wegbereiter zahlreicher erfolgreicher Veranstaltungen in der Region, rief zuletzt die "Mur Challenge" ins Leben. Und er ist Gründer des Netzwerkes "Freunde für Freunde", dem heute mehr als 90 Personen aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft angehören. Das parteilose Netzwerk soll den Kontakt unter den Mitgliedern fördern und helfen, wann immer Not am Mann ist.