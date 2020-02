Facebook

Beim Skitag der Gemeinde St. Peter ob Judenburg fühlte sich jeder als Sieger © Thomas Mlakar

Bei perfekten Bedingungen fand an diesem Wochenende der traditionelle Skitag der Gemeinde St. Peter ob Judenburg am Lachtal statt. Bei einem großen Rennen gingen 112 junge und junggebliebene Teilnehmer an den Start und lieferten sich oft einen echten Hundertstelkrimi.