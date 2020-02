Facebook

2013 gastierte die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft zumletzten Mal am Red-Bull-Ring. Im Mai 2020 kehrt die Rennserie nun nach Spielberg zurück © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Von 2011 bis 2013 gehörte sie zu den Fixpunkten am wiedereröffneten Red-Bull-Ring: Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) ließ die Herzen vieler heimischer Zweirad-Fans höherschlagen. Nach sieben Jahren Pause rückt nun das Comeback in Spielberg immer näher. In knapp vier Monaten, von 22. bis 24. Mai, macht die IDM erstmals wieder am Ringgelände Station.