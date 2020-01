Facebook

Viele Stunden haben die Feuerwehrleute wegen der Heckenbrände verloren © FF/Zeiler

Ein Feuerzeug reicht aus, und schon brennt die trockene Hecke lichterloh. Seit Freitag treibt ein Feuerteufel in Knittelfeld sein Unwesen, hält Feuerwehr und Polizei auf Trab. Ist es die Freude am Zerstören? Die Faszination am Feuer? Auch wenn bislang glücklicherweise nur Sachschaden entstanden ist, ein Kavaliersdelikt sind die Zündeleien keinesfalls. Abgesehen vom beträchtlichen materiellen Schaden beanspruchen selbst kleine Brände die kostbare Zeit der Freiwilligen Feuerwehr. Ausrücken, Löschen, Brandwache: Jeder Heckenbrand blockiert Ressourcen, die im Ernstfall vielleicht an anderer Stelle benötigt würden. Ärgerlich ist es für die Feuerwehrleute zudem allemal - sie haben große Teile ihres Wochenendes dem Zündler opfern müssen.