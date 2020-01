Kleine Zeitung +

Urteil Sechs Monate Haft bedingt für Rachauer Ex-Bürgermeister

Die Verurteilung erfolgte wegen Untreue, zur Last gelegt wird ein Schaden in Höhe von 46.000 Euro durch die Konvertierung eines Euro-Kredits in Schweizer Franken, außerdem soll Max Haberleitner überhöhte Pacht für seine Grundstücke für die Errichtung der Freizeitanlage kassiert haben. Urteil nicht rechtskräftig.