Ambitionierte Pläne: Mit der Projektstudie "Jugend_Kultur_Labor" im Benediktinerstift will sich St. Lambrecht als Zentrum für Theater(pädagogik) etablieren. Geplant ist ein Kreativ- und Kunstareal auf 3200 Quadratmeter.

Projektpräsentation am Freitag

Das Jugend-Kultur-Labor soll Platz für Theater-, Kongress- und Konzerträume bieten © Visualisierung/Arch. DI Peter Reitmayr

Mit dem Theatercamp "Wandelbühne" hat sich St. Lambrecht schon weit über die Grenzen des Bezirkes Murau hinaus einen Namen gemacht, nun steht ein Projekt bevor, das österreichweit seinesgleichen sucht. Das "Jugend_Kultur_Labor", eine Art "Kreativ-Universität", wird am Freitag erstmals präsentiert. Die vorab bekannt gegebenen Details lassen jedenfalls aufhorchen: Geplant ist ein "multiverselles Kreativ- und Kunstareal" im Bereich der alten Werkstätten des Stiftes St. Lambrecht. Nicht nur sollen in einem teilweise neu gebauten Gebäude Seminare, Kongresse, Konzerte und Theateraufführungen mit bis zu 400 Besuchern stattfinden, vielmehr will man den obersteirischen Ort als Zentrum für Theater und Theaterpädagogik etablieren. Zielpublikum dafür sind einerseits Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 25 Jahren, aber auch Pädagogen und interessierte Erwachsene.