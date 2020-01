Zwischen März und Juli wird in Judenburg wieder ein abwechslungszeiches Kulturprogramm geboten. Unter anderem zu sehen und hören: The Flying Pickets, Schmafu, die Gesangsfabrik und Manu Delago.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Programmpräsentation im Judenburger Tee-Café Steinkellner © Michaela Egger

Im März startet man in Judenburg in die neue Kultursaison. Bis Juli finden wieder unterschiedliche Veranstaltungen statt, die am 27. Jänner vorgestellt wurden. Zum Auftakt gibt es am 6. März das "Banff Berg- und Outdoor-Filmfestival" mit spektakulären Filmen aus der Bergwelt. Ab 19.30 Uhr im Veranstaltungszentrum.