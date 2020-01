Facebook

Die Feuerwehr führte mehrere Messungen durch © Thomas Zeiler

Gasalarm gab es am Sonntag kurz nach Mittag in Knittelfeld: Ein Kunde hatte angegeben, Gasgeruch in einer Bankfiliale am Kapuzinerplatz wahrgenommen zu haben. Die Stadtfeuerwehr evakuierte daraufhin sofort die Bewohner des Mehrparteienhauses und sperrte das Areal großräumig ab. Darüber hinaus zogen drei Feuerwehrmänner schweren Atemschutz über, um rund um und im Haus Messungen durchführen zu können.