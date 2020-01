Facebook

Eine abgebrannte Thujenhecke © FF Knittelfeld

Gleich zwei Thujenhecken gerieten in der Nacht auf Samstag in Knittelfeld in Brand. Gegen 20 Uhr wurde eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Zeltweg zu einem Brand gerufen: In der Nähe eines Gartenhauses stand eine Thujenhecke in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr Knittelfeld rückte mit 27 Personen und drei Fahrzeugen aus. Der Eigentümer konnte den Brand größtenteils löschen. Am Ende waren rund 15 Meter Thujenhecke abgebrannt.