Ein Traum ist für Elias Bäckenberger in Erfüllung gegangen. Der an Muskeldystrophie leidende Murauer bekommt nach langer Suche Anfang Februar einen Job bei der Brauerei Murau.

Überglücklich: Elias Bäckenberger und seine Mutter Claudia freuen sich über den Fixjob in der Brauerei Murau © KK

Ein schöneres Geburtstagsgeschenk hätte sich Elias Bäckenberger gar nicht vorstellen können. Am Montag feiert der Murauer seinen 20. Geburtstag, und wenige Tage zuvor ist sein größter Traum in Erfüllung gegangen. Am Freitag fiel die Entscheidung, dass Elias einen fixen Job bei der Brauerei Murau bekommt.

Kurz vor Weihnachten berichtete die Kleine Zeitung über den jungen Murauer, der seit seiner Geburt an Duchenne Muskeldystrophie leidet, auf den Rollstuhl angewiesen ist und im Alltag Unterstützung braucht. Er konnte zwar mehrere Praktika bei Dienstgebern in der Region machen, durfte aber nirgends fix bleiben. „Ich will mich nützlich machen, eine Beschäftigung haben, unbedingt bald arbeiten gehen“, sagte Elias damals.