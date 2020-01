Facebook

Gernot und Susanne Feeberger © Sarah Ruckhofer

Immer mehr Jungbauern geben auf, immer mehr Höfe stellen ihren Betrieb ein. In Zeiten des großen Bauernhof-Sterbens gehen Gernot und Susanne Feeberger aus Fohnsdorf bewusst einen neuen Weg. "Wir wollten beide immer mit dem Hof weitermachen", so das junge Ehepaar. 2012 übernehmen sie den Traditionshof in Dietersdorf, die "Alt-Bauern" Elfriede und Herbert helfen bis heute mit. "Uns war klar, dass wir etwas ändern müssen, um den Hof zu erhalten." Jahrelang wird der Vollerwerbshof als Milchbetrieb geführt, doch der Preisverfall in der Branche zwingt zum Umdenken.